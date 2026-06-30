Perde Mosaic sul mercato di New York

(Teleborsa) - A picco il produttore di fertilizzanti , che presenta un pessimo -5,57%.



La tendenza ad una settimana di Mosaic è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Mosaic è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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