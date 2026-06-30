Milano 17:35
51.682 +1,01%
Nasdaq 17:57
30.193 +1,40%
Dow Jones 17:57
52.304 +0,23%
Londra 17:35
10.497 +0,12%
Francoforte 17:35
24.996 +1,50%

Perde Mosaic sul mercato di New York

Migliori e peggiori
Perde Mosaic sul mercato di New York
(Teleborsa) - A picco il produttore di fertilizzanti, che presenta un pessimo -5,57%.

La tendenza ad una settimana di Mosaic è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Mosaic è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```