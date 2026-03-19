Milano 14:17
43.585 -2,59%
Nasdaq 18-mar
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Dow Jones 18-mar
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Londra 14:18
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Francoforte 14:17
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Parigi: risultato positivo per TotalEnergies

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per TotalEnergies
Scambia in profit la compagnia petrolifera e del gas francese, che lievita del 2,72%.
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