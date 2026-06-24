Milano 16:01
51.692 -0,64%
Nasdaq 16:01
29.357 +0,03%
Dow Jones 16:01
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Londra 16:01
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Francoforte 16:00
24.666 -0,91%

Parigi: risultato positivo per Danone

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Danone
Bene il produttore di alimenti e bevande, con un rialzo dell'1,80%.
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