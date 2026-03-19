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Piazza Affari: l'indice dei servizi di consumo italiano si muove verso il basso

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Piazza Affari: l'indice dei servizi di consumo italiano si muove verso il basso
Giornata da dimenticare per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che retrocede a 22.061,83 punti, ritracciando del 3,00%.
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