Piazza Affari: performance negativa per Mediobanca

(Teleborsa) - Pressione sull' istituto di piazzetta Cuccia , che tratta con una perdita del 2,86%.



La tendenza ad una settimana di Mediobanca è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo della banca d'affari italiana resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 15,83 Euro. Supporto visto a quota 15,53. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 16,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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