Milano 16:10
44.771 -0,26%
Nasdaq 16:10
24.696 -0,34%
Dow Jones 16:10
46.651 -0,73%
Londra 16:10
10.318 -0,82%
Francoforte 16:10
23.568 -0,69%

Piazza Affari: andamento rialzista per Mediobanca

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Mediobanca
Bene l'istituto di piazzetta Cuccia, con un rialzo del 2,82%.
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