Milano 14:20
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Nasdaq 18-mar
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Dow Jones 18-mar
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Londra 14:20
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Francoforte 14:20
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Piazza Affari: Unicredit in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Unicredit in forte calo
In forte ribasso l'istituto di credito, che mostra un -4,01%.
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