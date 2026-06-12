Piazza Affari: scambi al rialzo per Unicredit

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' istituto di credito , con una variazione percentuale del 3,68%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Unicredit , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario della banca di Piazza Gae Aulenti si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 71,82 Euro. Prima resistenza a 73,99. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 70,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```