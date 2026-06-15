Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Unicredit

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' istituto di credito , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.



L'andamento di Unicredit nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'esame di breve periodo della banca di Piazza Gae Aulenti classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 75,36 Euro e primo supporto individuato a 74,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 76,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```