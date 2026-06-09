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Piazza Affari: in forte denaro l'indice dei titoli bancari in Italia
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09 giugno 2026 - 10.00
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, che con il suo +2,07% avanza a quota 35.169,71 punti.
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