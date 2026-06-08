Milano 9:41
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Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Mediobanca

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Mediobanca
Seduta decisamente positiva per l'istituto di piazzetta Cuccia, che tratta in rialzo dell'8,46%.
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