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Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,97%

Il Dow Jones archivia la giornata a 45.574,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,97%
Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dello 0,97%, termina le contrattazioni a 45.574,92 punti.
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