Francoforte: brillante l'andamento di Nordex
(Teleborsa) - Scambia in profit Nordex, che lievita del 2,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Nordex è in rafforzamento con area di resistenza vista a 47,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,79. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 48,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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