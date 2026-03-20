Francoforte: brillante l'andamento di Nordex

(Teleborsa) - Scambia in profit Nordex , che lievita del 2,42%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Nordex è in rafforzamento con area di resistenza vista a 47,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,79. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 48,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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