Francoforte: giornata depressa per Stroeer

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Stroeer , che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Stroeer è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Stroeer mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30,33 Euro con area di resistenza individuata a quota 31,43. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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