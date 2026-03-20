Male CrowdStrike Holdings sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il leader mondiale di sicurezza informatica, che esibisce una perdita secca del 4,65% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di CrowdStrike Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di CrowdStrike Holdings. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 420,4 USD, con il supporto più immediato individuato in area 400,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 391,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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