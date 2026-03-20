Male CrowdStrike Holdings sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il leader mondiale di sicurezza informatica , che esibisce una perdita secca del 4,65% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di CrowdStrike Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di CrowdStrike Holdings . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 420,4 USD, con il supporto più immediato individuato in area 400,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 391,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```