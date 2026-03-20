Milano 17:35
42.841 -1,97%
Nasdaq 19:34
23.917 -1,80%
Dow Jones 19:34
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Londra 17:45
9.918 -1,44%
Francoforte 17:37
22.380 -2,01%

Pesante sul mercato di New York CrowdStrike Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York CrowdStrike Holdings
A picco il leader mondiale di sicurezza informatica, che presenta un pessimo -4,7%.
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