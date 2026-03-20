Milano 17:35
42.841 -1,97%
Nasdaq 19:32
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Dow Jones 19:32
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Londra 17:45
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Francoforte 17:37
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New York: andamento sostenuto per APA Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per APA Corporation
Apprezzabile rialzo per la holding attiva nel campo dell'energia, in guadagno del 3,01% sui valori precedenti.
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