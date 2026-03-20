New York: giornata depressa per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di vernici e rivestimenti , che presenta una flessione del 2,37% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Sherwin Williams rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Sherwin Williams evidenzia un declino dei corsi verso area 299,7 USD con prima area di resistenza vista a 309,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 296,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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