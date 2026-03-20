Wall Street prosegue a tinte rosse su timori guerra

(Teleborsa) - Listini statunitensi proseguono in rosso, con il conflitto con l’Iran, entrato nella quarta settimana, che ha innescato l'impennata dei prezzi energetici e gli investitori che stanno rivedendo le previsioni sui tagli dei tassi da parte di Federal Reserve.



Secondo il Wall Street Journal il Pentagono starebbe mandando altre migliaia di Marines e tre navi da guerra in Medio Oriente. Fatih Birol, numero uno dell'Agenzia internazionale per l'energia, ha dichiarato che potrebbero essere necessari sei mesi o più per ripristinare i flussi di petrolio e gas dall'area del Golfo.



Una chiusura dello Stretto di Hormuz fino a giugno a causa della guerra con l’Iran ridurrebbe la crescita economica globale di 2,9 punti percentuali annualizzati nel secondo trimestre, secondo la Federal Reserve Bank di Dallas.



Guardando ai listini il Dow Jones , cede lo 0,58% scendendo a 45.755 punti; fa paggio l' S&P-500 , che lascia sul parterre l'1,1%continua la giornata a 6.534 punti. Male anche il Nasdaq 100 (-1,57%) e l' S&P 100 (-0,79%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,18%) e finanziario (+0,59%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti utilities (-1,86%), informatica (-1,57%) e telecomunicazioni (-1,40%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+1,88%), Verizon Communication (+1,77%), Chevron (+1,38%) e Visa (+0,82%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Honeywell International , che prosegue le contrattazioni a -2,96%. In rosso Boeing , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%. Spicca la prestazione negativa di Home Depot , che scende dell'1,75%. Nvidia scende dell'1,66%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, ARM Holdings (+3,65%), Alnylam Pharmaceuticals (+2,26%), Charter Communications (+2,02%) e Diamondback Energy (+1,76%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Constellation Energy , che continua la seduta con -6,01%. Vendite a piene mani su Western Digital , che soffre un decremento del 5,26%. Pessima performance per CrowdStrike Holdings , che registra un ribasso del 4,53%. Sessione nera per Palo Alto Networks , che lascia sul tappeto una perdita del 4,14%.





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