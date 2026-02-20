Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall street ha chiuso gli scambi in moderato ribasso in attesa di alcuni dati chiave sull'inflazione in uscita venerdì. Questo fattore insieme alle Minutes della Fed ha compensato il buon andamento del settore tecnologico.A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 49.395 punti, con uno scarto percentuale dello 0,54%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.862 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,41%; con analoga direzione, leggermente negativo l'(-0,3%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,13%),(+0,77%) e(+0,64%). Nel listino, i settori(-0,86%),(-0,53%) e(-0,53%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,23%),(+1,14%),(+1,08%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,18%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,83%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,73%.Al top tra i, si posizionano(+6,54%),(+3,39%),(+2,56%) e(+2,01%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,13%.Sensibili perdite per, in calo del 4,01%.In apnea, che arretra del 4,01%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,58%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 4,4%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 52,1 punti; preced. 52,4 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,8 punti; preced. 52,7 punti)15:45: PMI composito (preced. 53 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 57,3 punti; preced. 56,4 punti)16:00: Vendita case nuove (preced. 737K unità)16:00: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%).