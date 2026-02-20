Moderate perdite a Wall Street

(Teleborsa) - Wall street ha chiuso gli scambi in moderato ribasso in attesa di alcuni dati chiave sull'inflazione in uscita venerdì. Questo fattore insieme alle Minutes della Fed ha compensato il buon andamento del settore tecnologico.
A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones
, che scende a 49.395 punti, con uno scarto percentuale dello 0,54%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale l'S&P-500
, che chiude sotto i livelli della vigilia a 6.862 punti.
Sotto la parità il Nasdaq 100
, che mostra un calo dello 0,41%; con analoga direzione, leggermente negativo l'S&P 100
(-0,3%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti utilities
(+1,13%), beni industriali
(+0,77%) e energia
(+0,64%). Nel listino, i settori finanziario
(-0,86%), informatica
(-0,53%) e beni di consumo secondari
(-0,53%) sono stati tra i più venduti.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Verizon Communication
(+1,23%), Caterpillar
(+1,14%), Procter & Gamble
(+1,08%) e Johnson & Johnson
(+0,78%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Sherwin Williams
, che ha archiviato la seduta a -2,23%.
Sotto pressione Boeing
, con un forte ribasso del 2,18%.
Soffre Goldman Sachs
, che evidenzia una perdita dell'1,83%.
Preda dei venditori IBM
, con un decremento dell'1,73%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Insmed
(+6,54%), MicroStrategy Incorporated
(+3,39%), Axon Enterprise
(+2,56%) e Alnylam Pharmaceuticals
(+2,01%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Booking Holdings
, che ha terminato le contrattazioni a -6,13%.
Sensibili perdite per Western Digital
, in calo del 4,01%.
In apnea Atlassian
, che arretra del 4,01%.
Si concentrano le vendite su Seagate Technology
, che soffre un calo del 3,58%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Venerdì 20/02/2026
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 4,4%)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 52,1 punti; preced. 52,4 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,8 punti; preced. 52,7 punti)
15:45 USA
: PMI composito (preced. 53 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 57,3 punti; preced. 56,4 punti)
16:00 USA
: Vendita case nuove (preced. 737K unità)
16:00 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%).