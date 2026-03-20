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New York: violenta contrazione per NRG Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per NRG Energy
Pressione sul produttore e distributore di energia elettrica, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,52%.
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