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Francoforte: violenta contrazione per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: violenta contrazione per Infineon
Pressione sulla compagnia hi-tech tedesca, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,99%.
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