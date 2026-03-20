New York: violenta contrazione per Western Digital

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che esibisce una perdita secca del 6,07% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,98%, rispetto a -2,03% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 308 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 292,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 323,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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