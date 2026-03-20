Parigi: scambi negativi per Capgemini

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che mostra un decremento del 2,08%.



La tendenza ad una settimana di Capgemini è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Capgemini evidenzia un declino dei corsi verso area 97,56 Euro con prima area di resistenza vista a 101,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 96,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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