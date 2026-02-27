Milano
13:04
47.469
+0,09%
Nasdaq
26-feb
25.034
0,00%
Dow Jones
26-feb
49.499
+0,03%
Londra
13:04
10.892
+0,42%
Francoforte
13:04
25.324
+0,14%
Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 13.20
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: scambi negativi per Engie
Parigi: scambi negativi per Engie
Migliori e peggiori
,
In breve
27 febbraio 2026 - 13.00
Seduta in ribasso per il
produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale
, che mostra un decremento del 2,57%.
Titoli e Indici
Engie
-2,54%
