Parigi: movimento negativo per Capgemini

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nella fornitura di servizi IT, che passa di mano con un calo del 2,61%.

L'andamento di Capgemini nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di Capgemini si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 98,32 Euro. Prima resistenza a 100,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 97,41.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
