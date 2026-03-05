Milano 12:03
Parigi: scambi negativi per Stellantis

Parigi: scambi negativi per Stellantis
Si muove verso il basso la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con una flessione del 2,60%.
