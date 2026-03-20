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/ Piazza Affari: il comparto telecomunicazioni in Italia in forte calo
Piazza Affari: il comparto telecomunicazioni in Italia in forte calo
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
20 marzo 2026 - 10.00
Profondo rosso per l'
indice del settore telecomunicazioni
, che retrocede a 11.702,23 punti, in netto calo del 2,18%.
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