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Piazza Affari: il comparto telecomunicazioni in Italia in forte calo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il comparto telecomunicazioni in Italia in forte calo
Profondo rosso per l'indice del settore telecomunicazioni, che retrocede a 11.702,23 punti, in netto calo del 2,18%.
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