Milano 14:16
46.544 -0,33%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:16
10.682 -0,02%
Francoforte 14:16
24.960 -0,13%

Piazza Affari: risultato positivo per Fiera Milano

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per Fiera Milano
Apprezzabile rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, in guadagno del 2,84% sui valori precedenti.
Condividi
```