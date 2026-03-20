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Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Banca MPS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Banca MPS
Prepotente rialzo per l'istituto di Rocca Salimbeni, che mostra una salita bruciante del 4,02% sui valori precedenti.
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