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Piazza Affari: scambi al rialzo per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: scambi al rialzo per Avio
Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, in guadagno del 3,42% sui valori precedenti.
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