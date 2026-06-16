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Piazza Affari: scambi al rialzo per Intesa Sanpaolo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Intesa Sanpaolo
Bene il colosso creditizio, con un rialzo dell'1,80%.
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