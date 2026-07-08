Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca MPS

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' istituto di Rocca Salimbeni , in flessione del 2,23% sui valori precedenti.



Il movimento di Monte Paschi , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di breve periodo di Banca Monte dei Paschi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 11,05 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 10,74. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 11,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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