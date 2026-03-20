Piazza Affari: spinge in avanti Mediobanca
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'istituto di piazzetta Cuccia, che tratta in rialzo del 4,17%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediobanca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della banca d'affari italiana mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 15,79 Euro con area di resistenza individuata a quota 16,27. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 15,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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