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Vola a Piazza Affari l'indice dei titoli bancari in Italia
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20 marzo 2026 - 10.00
In forte aumento il
comparto bancario a Piazza Affari
, che con il suo +1,6% avanza a quota 30.287,58 punti.
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