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Vola a Piazza Affari l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Vola a Piazza Affari l'indice dei titoli bancari in Italia
In forte aumento il comparto bancario a Piazza Affari, che con il suo +1,6% avanza a quota 30.287,58 punti.
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