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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 20/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 20/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 marzo

Risultato negativo per il Dow Jones 30, con una flessione dello 0,96%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 45.105,5. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 46.521,3. Il peggioramento del Dow Jones 30 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 44.633,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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