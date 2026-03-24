Milano 14:23
42.936 -0,59%
Nasdaq 23-mar
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Dow Jones 23-mar
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Londra 14:23
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 23/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 23/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo

Bene il Dow Jones 30, con un rialzo dell'1,38%.

Le tendenza di medio periodo del Dow Jones 30 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 46.942. Supporto stimato a 45.526,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 48.357,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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