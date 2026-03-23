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Borsa: Male Tokyo, in discesa -3,36% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta a 51.581,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -3,36% alle 07:20
Tokyo perde terreno e riporta un -3,36% alle 07:20, scambiando a 51.581,81 punti.
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