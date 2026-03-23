Milano 20-mar
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Borsa: Pessimo inizio per Tokyo in calo (del 3,82%)

Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 51.335,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Pessimo inizio per Tokyo in calo (del 3,82%)
In forte ribasso il principale indice azionario giapponese che riporta una forte discesa del 3,82% a quota 51.335,05 in apertura.
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