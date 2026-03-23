Milano 23-mar
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Dow Jones 23-mar
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Londra 23-mar
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Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dell'1,04%

Ibex 35 termina gli scambi a 16.888,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dell'1,04%
Madrid allunga timidamente il passo dell'1,04% e chiude a 16.888,2 Euro.
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