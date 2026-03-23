Milano 23-mar
43.190 +0,81%
Nasdaq 23-mar
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Dow Jones 23-mar
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Londra 23-mar
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Francoforte 23-mar
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Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Media
Si posiziona sotto la parità l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 234,91 punti.
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