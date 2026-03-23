Francoforte: andamento rialzista per Kion

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kion , in guadagno del 3,77% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kion rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario di Kion si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 42,59 Euro. Prima resistenza a 46,77. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 40,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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