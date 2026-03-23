Francoforte: andamento sostenuto per Siemens

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia elettronica tedesca , con una variazione percentuale del 3,75%.



La tendenza ad una settimana di Siemens è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società tech segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 199,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 222,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 187,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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