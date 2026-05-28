Francoforte: andamento negativo per Siemens

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia elettronica tedesca , con una flessione del 2,04%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di breve periodo di Siemens mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 273,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 265,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 281,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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