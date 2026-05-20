Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia elettronica tedesca, che lievita del 2,18%.
Lo scenario su base settimanale di Siemens rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tech, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 264,5 Euro. Primo supporto visto a 258,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 255.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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