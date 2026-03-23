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/ Francoforte: in calo Redcare Pharmacy N.V
Francoforte: in calo Redcare Pharmacy N.V
Migliori e peggiori
,
In breve
23 marzo 2026 - 13.00
Composto ribasso per
Redcare Pharmacy N.V
, in flessione del 3,67% sui valori precedenti.
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Redcare Pharmacy N.V
-3,97%
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