Francoforte: nuovo spunto rialzista per Basf

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia chimica , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.



Il movimento di Basf , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico del leader mondiale nel settore chimico mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 45,27 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 48,21. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 43,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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