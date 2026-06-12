Milano 10:44
51.483 +1,94%
Nasdaq 11-giu
29.446 0,00%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 10:43
10.439 +1,32%
Francoforte 10:44
24.630 +1,74%

Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dell'1,40%)

Il DAX inizia gli scambi a 24.549,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dell'1,40%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dell'1,40%, dopo aver esordito a 24.549,25.
Condividi
```