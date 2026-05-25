Milano
17:35
50.220
+1,43%
Nasdaq
22-mag
29.482
+0,42%
Dow Jones
22-mag
50.580
+0,58%
Londra
22-mag
10.466
0,00%
Francoforte
17:35
25.389
+2,01%
Lunedì 25 Maggio 2026, ore 19.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dell'1,18%)
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dell'1,18%)
Il DAX inizia gli scambi a 25.181,27 punti
In breve
,
Finanza
25 maggio 2026 - 09.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dell'1,18%, dopo aver esordito a 25.181,27.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,73%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,02%)
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,26%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,49%
Argomenti trattati
Borsa
(1234)
·
Francoforte
(272)
Titoli e Indici
DAX
+2,01%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,23%
Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,96%
Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,95%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,28%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,66%
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,87%)
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto