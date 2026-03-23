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Francoforte: rally per Fuchs Petrol
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23 marzo 2026 - 13.00
Effervescente la
società petrolifera tedesca
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,82%.
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