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Francoforte: rally per Fuchs Petrol

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Francoforte: rally per Fuchs Petrol
Effervescente la società petrolifera tedesca, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,82%.
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